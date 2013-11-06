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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 13:33 BJT

《中国公司债发行日程表》--11月6日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )   
    
    以下为部分申请发行公司债的上市公司:
    
  发债主体   总额度  拟发规模   期限        年利率       主承销商  主体评级   发行时间
             (亿元)   (亿元)    (年)                                           (网下) 
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*中国外运    至多40     20       3    利率区间5.2%-5.7% 中银国际证券  AAA     11/8-11/12
       
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 注:*代表新增。(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
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