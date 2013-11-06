更新版 2-新债招标：中国五年国债利率略高于预期，市场偏空票面边际利差较大

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
* 五年国债利率4.13%，略高于预测均值
* 机构博边趣浓，边际和票面利差较大
* 二级市场情绪偏空，投标热情一般
* 获得10亿元追加认购，最终发行量290亿元 (新增招标结果公告及更新现券报价)
路透上海11月6日 - 中国财政部周三招标的五年期国债中标利率稍高于预期。业内人士称，近来资金市场的回暖，也未从根本上改变现券整体弱势。略显偏空气氛下，机构多想博边际以获得更多利率保护，从而导致今日新债边际利率与票面利率差距较大。
另外，全场1.61倍的投标倍数显示，即使该期限国债利率已处于多年高点，但谨慎心态下，机构投标热情一般。
财政部公告称，稍早发行五年期固息国债，票面利率4.13%，在280亿元人民币招标额基础上，获得10亿元追加认购，最终发行量为290亿元。
业内人士并透露，该期债边际中标利率为4.19%，首场投标倍数1.61倍，边际投标倍数逾10倍。此前市场利率预测均值为4.11%，预测区间为4.05%-4.15%。
对于边际和票面6个基点(bp)的利差，上海一银行交易员认为，“说明除了基本量，都去博边际了。也就是配置兴趣不大。”
根据以往经验，国债中标利率和边际利率差在3-4个bp或以内比较正常。过大利差多说明需求较弱，或市场对利率定位有较大分歧。
中债登银行间固息国债到期收益率曲线 中，五年品种最新收益率为4.0793%。二级市场上，剩余期限约4.56年的固息国债130013券今日早盘收益率跳升，成交 一度高达4.1750%，上日尾盘为4.08%。
今日招标新债为财政部今年第23期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标。11月7日开始计息，11月7日至11月11日进行分销；11月13日起上市交易。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。