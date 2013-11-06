更新版 2-新债招标：中国五年国债利率略高于预期，市场偏空票面边际利差较大

* 五年国债利率4.13%，略高于预测均值

* 机构博边趣浓，边际和票面利差较大

* 二级市场情绪偏空，投标热情一般

* 获得10亿元追加认购，最终发行量290亿元 (新增招标结果公告及更新现券报价)

路透上海11月6日 - 中国财政部周三招标的五年期国债中标利率稍高于预期。业内人士称，近来资金市场的回暖，也未从根本上改变现券整体弱势。略显偏空气氛下，机构多想博边际以获得更多利率保护，从而导致今日新债边际利率与票面利率差距较大。

另外，全场1.61倍的投标倍数显示，即使该期限国债利率已处于多年高点，但谨慎心态下，机构投标热情一般。

财政部公告称，稍早发行五年期固息国债，票面利率4.13%，在280亿元人民币招标额基础上，获得10亿元追加认购，最终发行量为290亿元。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为4.19%，首场投标倍数1.61倍，边际投标倍数逾10倍。此前市场利率预测均值为4.11%，预测区间为4.05%-4.15%。

对于边际和票面6个基点(bp)的利差，上海一银行交易员认为，“说明除了基本量，都去博边际了。也就是配置兴趣不大。”

根据以往经验，国债中标利率和边际利率差在3-4个bp或以内比较正常。过大利差多说明需求较弱，或市场对利率定位有较大分歧。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 中，五年品种最新收益率为4.0793%。二级市场上，剩余期限约4.56年的固息国债130013券今日早盘收益率跳升，成交 一度高达4.1750%，上日尾盘为4.08%。