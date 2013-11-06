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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 12:09 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元上扬，跟随美元外货币兑日圆涨势

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* 欧元/日圆昨日的跌势在今日东京当地时间中午前后出现重大逆转

* 停止单和清淡交投推动欧元/日圆上涨约0.7%

* 澳元/美元因此触及0.9117的盘中新高

* 澳元/美元目前的交投区间宽度仅有30个跳动点

* 澳元/美元的走势落后于新西兰元/美元，后者目前略低于0.84美元

* 澳元只有升逾0.9550美元才会令澳元空头感到不安(完)
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