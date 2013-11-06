中国社会：环保部处罚34家环评机构和58名环评技术人员

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透北京11月6日 - 治理污染已成为中国政府的头等大事之一，加大对环评机构的检查和监督亦势在必行。中国环境保护部近日对34家环评机构分别予以取消资质、限期整改、警告等处分，并对58名环评技术人员分别予以注销登记、撤销环评岗位证书和通报批评。
环保部网站刊登的通报显示，这34家环评机构中有八家被取消资质、六家被责令限期整改一年、两家限期整改六个月、16家限期整改三个月。
“当前，一些环境影响评价机构疏于管理，把关不严，环评文件编制质量较差，甚至弄虚作假；有些环评机构借用外单位人员作为环评专职人员，超越资质范围从业，甚至出借资质，”环保部在通报中指出，这些违规行为严重干扰市场秩序，并造成了恶劣的社会影响。
是次被处罚的34家环评机构包括重庆市南川区环境科学研究所、辽阳市环境保护科学研究所、山东省煤田地质规划勘察研究院、上海市环境保护科技咨询服务中心、淮河流域水资源保护局淮河水资源保护科学研究所、北京一轻环境保护中心等等。
环保部并对58名环评技术人员分别予以注销登记、撤销环评岗位证书和通报批评，指因存在提供虚假材料取得环评工程师登记或环评岗位证书、主持编制的环评文件质量较差、超范围主持编制环评文件等问题。
环保部要求，各级环保部门必须严把建设项目环评审批关，严格审查环评文件编制机构和编制人员的合法性，严防借证、无证环评机构非法开展环评，不得受理和审批质量不合格的环评文件。(完)
欲览详情，请点击环保部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。