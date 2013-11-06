中国社会：环保部处罚34家环评机构和58名环评技术人员

路透北京11月6日 - 治理污染已成为中国政府的头等大事之一，加大对环评机构的检查和监督亦势在必行。中国环境保护部近日对34家环评机构分别予以取消资质、限期整改、警告等处分，并对58名环评技术人员分别予以注销登记、撤销环评岗位证书和通报批评。

环保部网站刊登的通报显示，这34家环评机构中有八家被取消资质、六家被责令限期整改一年、两家限期整改六个月、16家限期整改三个月。

“当前，一些环境影响评价机构疏于管理，把关不严，环评文件编制质量较差，甚至弄虚作假；有些环评机构借用外单位人员作为环评专职人员，超越资质范围从业，甚至出借资质，”环保部在通报中指出，这些违规行为严重干扰市场秩序，并造成了恶劣的社会影响。

是次被处罚的34家环评机构包括重庆市南川区环境科学研究所、辽阳市环境保护科学研究所、山东省煤田地质规划勘察研究院、上海市环境保护科技咨询服务中心、淮河流域水资源保护局淮河水资源保护科学研究所、北京一轻环境保护中心等等。

环保部并对58名环评技术人员分别予以注销登记、撤销环评岗位证书和通报批评，指因存在提供虚假材料取得环评工程师登记或环评岗位证书、主持编制的环评文件质量较差、超范围主持编制环评文件等问题。

环保部要求，各级环保部门必须严把建设项目环评审批关，严格审查环评文件编制机构和编制人员的合法性，严防借证、无证环评机构非法开展环评，不得受理和审批质量不合格的环评文件。(完)

欲览详情，请点击环保部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)