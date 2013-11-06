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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 12:27 BJT

印尼数据：第三季经济较上年同期成长5.62%，符合预期

路透雅加达11月6日 - 印尼统计局周三表示，印尼第三季经济较上年同期增长5.62%，为近四年来最慢增速，受累于出口和消费疲弱。这样的增速虽符合预期，但慢于第二季的成长5.8%.

路透调查显示，分析师原预期第三季经济较上年同期增长5.6%，较上季增长2.93%。

印尼央行今年经济增长目标为5.5-5.9%。

印尼卢比 在数据公布后报11,385，周二尾盘报11,345。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 李爽)
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