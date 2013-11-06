更新版 1-港股业绩：港交所第三季净利按年升20%胜预期，因市场交投改善

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路透香港11月6日 - 以市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所有限公司 今年第三季度净利按年增长20%，优于市场预期，主要受惠于证券市场交投改善及来自伦敦金属交易所（LME）的收益。

港交所周三公告，2013年7-9月净利为12亿港元，去年同期为10.04亿港元。根据汤森路透综合三名分析师预测，港交所第三季净利10.69亿港元。

港交所主席周松岗在报告中称，“有赖旗下证券及衍生产品市场交投改善及来自LME的收益，集团截至2013年9月底止九个月净利为35亿港元，较去年同期增加10%。”

港交所于今年首9月收入及其他收益为65.74亿港元，按年上升20%；每股基本盈利3.07港元。营运支出按年上升41%至20.18亿港元，主要是计入了LME业务。

分析师称，10月份以来市场交投较9月有所回落，如果情况持续，将不利于港交所四季度盈利表现。另一方面，港交所正在积极转型，投资和营运开支持续上升，或对业绩带来影响。

首九月LME业务的溢利贡献为3.18亿港元，上半年则为2.67亿港元。

期内联交所平均每日成交金额上升20%，至638亿港元。连同LME的交易费6.45亿港元，与市场成交额相关的收入增加30%，至43.97亿港元。

首九月投资收益净额减少29%，主要由于投资之公平值收益减少以及利息收益因银行存款利率下调而减少，而LME所持的LCH.Clearnet股份投资之公平值收益1.06亿港元已抵销了部分跌幅。于9月末整体可供投资的资金减少77亿港元，至489亿港元。

业绩公布前，港交所早盘收跌0.32%，报124.7港元；大市恒生指数 则升0.28%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯/黄凯)