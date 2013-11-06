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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 12:26 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元跟随日股走高

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* 新西兰元走高，新西兰元/日圆扩大涨幅，因日股上涨引发日圆卖盘

* 市场重开后日股上涨逾1%，料因丰田上调营业利润预估

* NHK称丰田上调年度营业利润预估13%

* 新西兰元/日圆涨0.4%至82.75/80附近，消息公布前为82.40/50(完)

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