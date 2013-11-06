法国数据：10月民间部门活动继续扩张，就业升温

法国10月服务业PMI终值为50.9，略低于9月的终值51.0，但高于初值50.2。

“最新数据为法国服务业在第四季伊始的情况提供一些温和的鼓舞迹象。”Markit分析师Jack Kennedy表示。

“10月活动连续两个月维持增长，尽管扩张幅度不是很大；就业分项则为一年半来首度增长。”