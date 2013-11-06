中国货币市场：开盘价引导主要回购利率跌幅扩大，七天供给意愿回落

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海11月6日 - 中国银行间市场周三资金面继续改善，隔夜和七天回购利率 加速下行。市场人士表示，主要是受较低开盘价的引导，隔夜供给相对充裕，而七天连续下跌后，供给略显收敛。
“(今天资金)挺宽松的，主要是开盘低，但个人感觉这个利率下的过快了点。”北京一大型商业银行交易员称。
华东地区一商业银行交易员则指出，隔夜资金供给充裕，七天价格偏低，供给有所缩量，不过总体大行对资金预期尚可，今日也有大行在出一个月左右的长期资金，成交有放大。
华中地区一券商交易员也表示，隔夜和七天品种大跌，主要是受开盘价拉低，“七天出的不多的，有的话也立刻抢走了，看现在的公开报价，多数都限定交易对手。”
他并提到，本月将陆续有共计1,400亿元的现金定存到期，而有财政投放支援，多数机构对上半旬资金预期乐观，不过资金利率快速下行后，更要关注央行公开市场的动向。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可继续上报正/逆回购以及央票需求，具体包括28天期正回购、14天逆回购和三个月央票需求。
中国央行周二稍晚还公布了第三季度货币政策执行报告，该交易员表示，报告传递的信号显示，将继续实施稳健的货币政策，并创造稳定的货币金融环境，“(资金)不会紧到哪儿去的。”
中国央行最新发布的报告，传递出一个简单明确的思路：要稳增长，只能维持中性的货币政策；而要去产能，就必须保持偏紧的货币环境。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.6651 3.9243 -25.92
七天 3.8728 4.2410 -36.82
14天 4.5581 4.5581 +0.00
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.0600 2.1600 +190.00
七天 4.2000 3.6300 +57.00
14天 4.1750 4.1600 +1.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.6600 3.9500 -29.00
七天 3.8800 4.2400 -36.00
14天 4.6500 4.5600 +9.00
Shibor
其中:隔夜 3.6600 3.9147 -25.47
七天 3.8660 4.2320 -36.60
三个月 4.6926 4.6930 -0.04
---------------------------------------------------- (完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
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路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。