中国货币市场：开盘价引导主要回购利率跌幅扩大，七天供给意愿回落

路透上海11月6日 - 中国银行间市场周三资金面继续改善，隔夜和七天回购利率 加速下行。市场人士表示，主要是受较低开盘价的引导，隔夜供给相对充裕，而七天连续下跌后，供给略显收敛。

“(今天资金)挺宽松的，主要是开盘低，但个人感觉这个利率下的过快了点。”北京一大型商业银行交易员称。

华东地区一商业银行交易员则指出，隔夜资金供给充裕，七天价格偏低，供给有所缩量，不过总体大行对资金预期尚可，今日也有大行在出一个月左右的长期资金，成交有放大。

华中地区一券商交易员也表示，隔夜和七天品种大跌，主要是受开盘价拉低，“七天出的不多的，有的话也立刻抢走了，看现在的公开报价，多数都限定交易对手。”

他并提到，本月将陆续有共计1,400亿元的现金定存到期，而有财政投放支援，多数机构对上半旬资金预期乐观，不过资金利率快速下行后，更要关注央行公开市场的动向。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可继续上报正/逆回购以及央票需求，具体包括28天期正回购、14天逆回购和三个月央票需求。

中国央行周二稍晚还公布了第三季度货币政策执行报告，该交易员表示，报告传递的信号显示，将继续实施稳健的货币政策，并创造稳定的货币金融环境，“(资金)不会紧到哪儿去的。”

中国央行最新发布的报告，传递出一个简单明确的思路：要稳增长，只能维持中性的货币政策；而要去产能，就必须保持偏紧的货币环境。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.6651 3.9243 -25.92

七天 3.8728 4.2410 -36.82

14天 4.5581 4.5581 +0.00

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0600 2.1600 +190.00

七天 4.2000 3.6300 +57.00

14天 4.1750 4.1600 +1.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6600 3.9500 -29.00

七天 3.8800 4.2400 -36.00

14天 4.6500 4.5600 +9.00

Shibor

其中:隔夜 3.6600 3.9147 -25.47

七天 3.8660 4.2320 -36.60

三个月 4.6926 4.6930 -0.04