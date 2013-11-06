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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 13:04 BJT

《焦点》日本债市投资者不认可央行通胀预估，认为经济仍陷于通缩泥潭

多数日本大型寿险企业表示，他们在4-9月期间增持了日债，并且打算进一步加仓。

虽然市场揣测，央行的宽松可能促使日本投资者买进外国债券来平衡投资组合，但资金方面并未发生大规模的重新配置。

日本最大的一些银行，起先曾因通胀忧虑而大量抛售债券，如今已经开始重新建仓。

“银行没增加多少贷款，因此手头握有现金。之前他们在央行购债措施下抛出债券。而现在银行和央行都在买，这就是日债收益率下滑的原因，”东京PineBridge Investments的固收投资主管Tadashi Matsukaw说道。

日本央行数据显示，日本城市银行在8月将日债仓位从前月的85.38万亿提高至85.44万亿日圆，为3月以来首次增持，之前自3月以来减仓了22万亿。

日本央行最近一次标购5到十年期日债，吸引的投标规模为近几个月来最小，说明银行不那么急于脱手日债。

日央行周四购买4,000亿日圆日债，吸引的投标规模是9,397亿日圆，首次低于1万亿日圆。(完) (编译 隋芬; 审校 孙茉莉)
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