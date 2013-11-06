《焦点》日本债市投资者不认可央行通胀预估，认为经济仍陷于通缩泥潭

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
多数日本大型寿险企业表示，他们在4-9月期间增持了日债，并且打算进一步加仓。
虽然市场揣测，央行的宽松可能促使日本投资者买进外国债券来平衡投资组合，但资金方面并未发生大规模的重新配置。
日本最大的一些银行，起先曾因通胀忧虑而大量抛售债券，如今已经开始重新建仓。
“银行没增加多少贷款，因此手头握有现金。之前他们在央行购债措施下抛出债券。而现在银行和央行都在买，这就是日债收益率下滑的原因，”东京PineBridge Investments的固收投资主管Tadashi Matsukaw说道。
日本央行数据显示，日本城市银行在8月将日债仓位从前月的85.38万亿提高至85.44万亿日圆，为3月以来首次增持，之前自3月以来减仓了22万亿。
日本央行最近一次标购5到十年期日债，吸引的投标规模为近几个月来最小，说明银行不那么急于脱手日债。
日央行周四购买4,000亿日圆日债，吸引的投标规模是9,397亿日圆，首次低于1万亿日圆。(完) (编译 隋芬; 审校 孙茉莉)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)