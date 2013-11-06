《焦点》日本债市投资者不认可央行通胀预估，认为经济仍陷于通缩泥潭

多数日本大型寿险企业表示，他们在4-9月期间增持了日债，并且打算进一步加仓。

虽然市场揣测，央行的宽松可能促使日本投资者买进外国债券来平衡投资组合，但资金方面并未发生大规模的重新配置。

日本最大的一些银行，起先曾因通胀忧虑而大量抛售债券，如今已经开始重新建仓。

“银行没增加多少贷款，因此手头握有现金。之前他们在央行购债措施下抛出债券。而现在银行和央行都在买，这就是日债收益率下滑的原因，”东京PineBridge Investments的固收投资主管Tadashi Matsukaw说道。

日本央行数据显示，日本城市银行在8月将日债仓位从前月的85.38万亿提高至85.44万亿日圆，为3月以来首次增持，之前自3月以来减仓了22万亿。

日本央行最近一次标购5到十年期日债，吸引的投标规模为近几个月来最小，说明银行不那么急于脱手日债。