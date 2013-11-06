国际油市：布兰特原油期货升向106美元，美国油品库存下滑提振市场

“我们看到油价在隔夜市场大跌。加之数据显示美国汽油和馏分油库存下滑，都推动人们买回部分仓位，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。

“总的来说，交投仍将限于狭窄区间，直到本周稍晚美国重要经济数据出炉。”

Hasegawa预计，布兰特原油未来两周将在约每桶103美元的低点和109美元的高点间震荡，美国原油会在每桶92-99美元之间波动。

美国石油协会(API)数据显示，汽油库存下滑430万桶，远多于分析师预计的减少33.8万桶。

包含燃料油和柴油的馏分油库存下滑273万桶，预计为减少130万桶。

如欲查看布兰特原油24小时分析，请点选：(here)

利比亚的动荡局势仍令石油投资者担忧。罢工和武装分子抗议，已经导致利比亚几个月以来大部分石油停产。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻