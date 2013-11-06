国际油市：布兰特原油期货升向106美元，美国油品库存下滑提振市场

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
“我们看到油价在隔夜市场大跌。加之数据显示美国汽油和馏分油库存下滑，都推动人们买回部分仓位，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。
“总的来说，交投仍将限于狭窄区间，直到本周稍晚美国重要经济数据出炉。”
Hasegawa预计，布兰特原油未来两周将在约每桶103美元的低点和109美元的高点间震荡，美国原油会在每桶92-99美元之间波动。
美国石油协会(API)数据显示，汽油库存下滑430万桶，远多于分析师预计的减少33.8万桶。
包含燃料油和柴油的馏分油库存下滑273万桶，预计为减少130万桶。
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利比亚的动荡局势仍令石油投资者担忧。罢工和武装分子抗议，已经导致利比亚几个月以来大部分石油停产。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。