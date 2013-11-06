德国数据：德国10月综合PMI为53.2，民间部门活动连续第六个月扩张

德国10月综合PMI初值为52.6.

德国10月服务业PMI终值从9月的53.7下滑到52.9，不过要好于52.3的初值。

Markit的Tim Moore表示，“服务业者和制造商10月在产出和新订单上双双呈现强劲扩张。

“最新调查表明，德国经济在第四季初继续改善。产出成长步伐基本与夏季的趋势相一致。”

民间部门新业务分项指数自9月的52.3升至52.7，高于初值估算的降至51.9。

德国经济在欧元区危机的初始几年表现强势，但去年陷入疲弱，2013年开局则是表现不温不火。

PMI调查显示，服务业者回报的企业展望处于六个月最强劲水平。