德国数据：德国10月综合PMI为53.2，民间部门活动连续第六个月扩张

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
德国10月综合PMI初值为52.6.
德国10月服务业PMI终值从9月的53.7下滑到52.9，不过要好于52.3的初值。
Markit的Tim Moore表示，“服务业者和制造商10月在产出和新订单上双双呈现强劲扩张。
“最新调查表明，德国经济在第四季初继续改善。产出成长步伐基本与夏季的趋势相一致。”
民间部门新业务分项指数自9月的52.3升至52.7，高于初值估算的降至51.9。
德国经济在欧元区危机的初始几年表现强势，但去年陷入疲弱，2013年开局则是表现不温不火。
PMI调查显示，服务业者回报的企业展望处于六个月最强劲水平。
不过，10月服务业成长速度低于前月，期间企业自6月以来首次裁员，且未完成工作减少。(完) (编译 艾茂林/洪曦; 审校 张明钧)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)