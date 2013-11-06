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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 17:27 BJT

欧元区数据：10月综合综PMI终值为51.9，高于初值的51.5

欧元区服务业PMI终值由9月的52.2降至51.6，不过高于初值50.9。

数值在50以上表示经济活动扩张。

Markit称该调查暗示，经济按季度增幅仅为0.2%。

虽然上月德国和法国企业的温和增速增幅未变，但意大利服务业活动增速放缓，西班牙则再次萎缩。

“经济失去动能引发增长摇摇欲坠的担忧，并进一步加大欧洲央行再次激活经济的压力，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。

周四欧洲央行可能顶住压力拒不降息。欧元区10月通胀率降至0.7%，接近四年低点，且远低于其2%的目标水平。

本次调查带来更多就业方面的坏消息，因10月公司裁员速度加快。

上周公布的数据显示，9月欧元区失业率触及12.2%的纪录高位。(完)

(编译 王洋/李春喜 审校 王冠中/田建华)
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