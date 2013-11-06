现代汽车扩大Genesis车型召回范围

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律11月5日 - 现代汽车 在美国扩大Genesis车型的召开范围，以解决可能发生的制动问题。

该公司称，将在召回2009年款Genesis基础上，进一步召开2012年车型，以包括2012年3月生产的16,000辆车，总计召回数量将增加至43,500辆。

上个月，现代汽车在美国召回了27,500辆Genesis，以更换制动液。该公司还在韩国召回了103,214辆Genesis。