现代汽车扩大Genesis车型召回范围

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律11月5日 - 现代汽车 在美国扩大Genesis车型的召开范围，以解决可能发生的制动问题。
该公司称，将在召回2009年款Genesis基础上，进一步召开2012年车型，以包括2012年3月生产的16,000辆车，总计召回数量将增加至43,500辆。
上个月，现代汽车在美国召回了27,500辆Genesis，以更换制动液。该公司还在韩国召回了103,214辆Genesis。
根据提交给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的文件，上述召回行动将于12月底前开始。(完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。