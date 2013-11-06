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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 17:38 BJT

表格：英国9月工业生产较前月增长0.9%,高于路透预估

路透伦敦11月6日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国9月工业生产较前月增长0.9%(预估为升0.5%)；较上年同期增长2.2%(预估为升1.8%)，增长年率为2011年1月以来最高

* 英国9月制造业产出较前月增长1.2%(预估为上升1.1%)；较上年同期增长0.8%(预估为上升0.7%)

以下为详细数据，括号内为前值：

制造业产出 9月 8月 (8月前值) 预估

较上月(%) 1.2 -1.2 (-1.2) 1.1

较上年同期(%) 0.8 -0.2 (-0.2) 0.7

三个月变动(%) 0.9 1.2 (1.2)

工业生产

较上月(%) 0.9 -1.1 (-1.1) 0.5

较上年同期(%) 2.2 * -1.5 (-1.5) 1.8

三个月变动(%) 0.6 1.1 (1.1)

* 工业生产较上年同期增幅为2011年1月以来最大 (完)

(编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
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