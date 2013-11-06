主要国家经济指标预测--11月7日****

路透11月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,366 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超80 11月7-8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,734 11月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人口(万人) 10月 增加1 增加0.91 全职就业人口(人) -- 增加5,000 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 5.7% 5.6 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.1 领先指标(较前月) -- -1.4 0645 瑞士消费者信心 第四季 -- 负9 1100 德国工业生产 9月 -0.2% +1.4% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 11月 3,750 3,750 1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5% 1245 欧洲央行利率决定 11月 0.5% 0.5% 1330 美国实质GDP环比年率 第三季修正值 +2.0% +2.5% 最终销售 +1.8% +2.1% 民间消费 -- +1.8% 隐性平减指数 +1.4% +0.6% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.5% +0.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% -0.1% 1330 美国初请失业金人数(万人) 11月2日当周 33.5 34 四周均值(万人) -- 35.6 续请失业金人数(万人) 10月26日当周 287.5 288.1 2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加120 增加136.3 -- ICSC月度连锁店销售 10月 -- +5.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差2.84 逆差4.5 整体进口(较前月) -1% -- 整体出口(较前月) 持平 -- 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.7% +0.9% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +6.9% +7.0% 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 50.5 51.2 0848 法国Markit服务业PMI 10月 50.9 50.2 法国Markit综合PMI 50.5 -- 0853 德国Markit综合PMI 10月 53.2 -- 德国Markit服务业PMI 52.9 52.3 0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 51.6 50.9 欧元区Markit综合PMI 51.9 51.5 0930 英国工业生产(较前月) 9月 +0.9% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.8% 制造业产出(较前月) 9月 +1.2% +1.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% 1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.6% -0.4% (较上年同期) +0.3% +0.7% 1100 德国工业订单(较前月) 9月 +3.3% +0.5% 1200 美国抵押贷款市场指数 11月1日当周 449.6 -- 再融资指数 2,035.6 -- 1230 美国Challenger企业裁员计划(人) 10月 45,730 -- 1330 加拿大建筑许可 9月 +1.7% +6.0% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 64.2 -- 1500 美国领先指标 9月 +0.7% +0.6% **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月联邦预算 待定 * 美国9月房屋开工率 待定 * 美国9月建筑支出 待定