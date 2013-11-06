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货币新闻 | 2013年 11月 7日 星期四 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--11月7日****

路透11月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    11月6日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值       前值
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周          --   买超10,366
                外资投资日本股票(亿日圆)                                   --      卖超80    
        
    11月7-8日
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值       前值
    2350     日本外汇储备(亿美元)                            10月          --      12,734
    
    11月7日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值       前值
    0030     澳洲就业人口(万人)                              10月        增加1   增加0.91
                 全职就业人口(人)                                          --   增加5,000
                 就业参与率                                             64.9%       64.9%
                 失业率                                                  5.7%         5.6
    0500     日本同时指标(较前月)                             9月          --        -0.1
                 领先指标(较前月)                                          --        -1.4
    0645     瑞士消费者信心                                 第四季         --         负9
    1100     德国工业生产                                     9月       -0.2%       +1.4%
    1200     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                    11月       3,750       3,750
    1200     英国央行利率决定                                11月        0.5%        0.5%
    1245     欧洲央行利率决定                                11月        0.5%        0.5%
    1330     美国实质GDP环比年率                        第三季修正值    +2.0%       +2.5%
                 最终销售                                               +1.8%       +2.1%
                 民间消费                                                  --       +1.8%
                 隐性平减指数                                           +1.4%       +0.6%
                 核心个人消费支出(PCE)物价指数                          +1.5%       +0.6%
                 个人消费支出(PCE)物价指数                              +2.0%       -0.1%
    1330     美国初请失业金人数(万人)                   11月2日当周      33.5          34
                       四周均值(万人)                                      --        35.6
                 续请失业金人数(万人)                  10月26日当周     287.5       288.1
    2000     美国消费者信贷(亿美元)                          9月      增加120   增加136.3
     --      ICSC月度连锁店销售                             10月           --       +5.1%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    11月6日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段       现值      预估值
    0030     澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                   9月    逆差2.84     逆差4.5
                           整体进口(较前月)                               -1%          --
                           整体出口(较前月)                              持平          --
    0800     英国Halifax房价指数(较前月)                     10月       +0.7%       +0.9%
             英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                  +6.9%       +7.0% 
    0843     意大利Markit/ADACI服务业PMI                     10月        50.5        51.2 
    0848     法国Markit服务业PMI                             10月        50.9        50.2 
             法国Markit综合PMI                                           50.5          -- 
    0853     德国Markit综合PMI                               10月        53.2          -- 
             德国Markit服务业PMI                                         52.9        52.3
    0858     欧元区Markit服务业PMI                           10月        51.6        50.9
             欧元区Markit综合PMI                                         51.9        51.5 
    0930     英国工业生产(较前月)                             9月       +0.9%       +0.5%
                       (较上年同期)                                     +2.2%       +1.8%
                 制造业产出(较前月)                           9月       +1.2%       +1.1% 
                         (较上年同期)                                   +0.8%       +0.7% 
    1000     欧元区零售销售(较前月)                           9月       -0.6%       -0.4% 
                          (较上年同期)                                  +0.3%       +0.7% 
    1100     德国工业订单(较前月)                             9月       +3.3%       +0.5%   
    1200     美国抵押贷款市场指数                      11月1日当周      449.6          --    
                       再融资指数                                     2,035.6          -- 
    1230     美国Challenger企业裁员计划(人)                  10月      45,730          --  
    1330     加拿大建筑许可                                   9月       +1.7%       +6.0% 
    1500     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                   10月        64.2          -- 
    1500     美国领先指标                                     9月       +0.7%       +0.6%     
    
        
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月建筑许可年率修正值                  待定
    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月联邦预算                            待定
    * 美国9月房屋开工率                          待定
    * 美国9月建筑支出                            待定
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