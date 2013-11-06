主要国家经济指标预测--11月7日****

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透11月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,366 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超80 11月7-8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,734 11月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人口(万人) 10月 增加1 增加0.91 全职就业人口(人) -- 增加5,000 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 5.7% 5.6 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.1 领先指标(较前月) -- -1.4 0645 瑞士消费者信心 第四季 -- 负9 1100 德国工业生产 9月 -0.2% +1.4% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 11月 3,750 3,750 1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5% 1245 欧洲央行利率决定 11月 0.5% 0.5% 1330 美国实质GDP环比年率 第三季修正值 +2.0% +2.5% 最终销售 +1.8% +2.1% 民间消费 -- +1.8% 隐性平减指数 +1.4% +0.6% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.5% +0.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% -0.1% 1330 美国初请失业金人数(万人) 11月2日当周 33.5 34 四周均值(万人) -- 35.6 续请失业金人数(万人) 10月26日当周 287.5 288.1 2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加120 增加136.3 -- ICSC月度连锁店销售 10月 -- +5.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差2.84 逆差4.5 整体进口(较前月) -1% -- 整体出口(较前月) 持平 -- 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.7% +0.9% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +6.9% +7.0% 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 50.5 51.2 0848 法国Markit服务业PMI 10月 50.9 50.2 法国Markit综合PMI 50.5 -- 0853 德国Markit综合PMI 10月 53.2 -- 德国Markit服务业PMI 52.9 52.3 0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 51.6 50.9 欧元区Markit综合PMI 51.9 51.5 0930 英国工业生产(较前月) 9月 +0.9% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.8% 制造业产出(较前月) 9月 +1.2% +1.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% 1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.6% -0.4% (较上年同期) +0.3% +0.7% 1100 德国工业订单(较前月) 9月 +3.3% +0.5% 1200 美国抵押贷款市场指数 11月1日当周 449.6 -- 再融资指数 2,035.6 -- 1230 美国Challenger企业裁员计划(人) 10月 45,730 -- 1330 加拿大建筑许可 9月 +1.7% +6.0% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 64.2 -- 1500 美国领先指标 9月 +0.7% +0.6% **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月联邦预算 待定 * 美国9月房屋开工率 待定 * 美国9月建筑支出 待定
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)