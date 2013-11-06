版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 13:09 BJT

香港股市：走势艰难，市场静候中国数据和三中全会

路透香港11月6日 - 香港股市周三走势艰难，很多投资者选择观望，因周五将开始发布一系列中国宏观经济数据，周六中国共产党将召开十八届三中全会。

截至午盘，恒生指数 微升0.3%，而恒生国企指数 下滑0.2%。后者再度在200日移动平均线前退缩，已经近两个月未能成功突破该技术水平。

“人们肯定想着三中全会，这影响着市场成交值，”Barings Asset Management的William Fong表示。

重庆银行 港股上市首日交投清淡，价格与首次公开招股(IPO)价格变化不大。

长城汽车 下跌3%。中海油田服务 大涨2.5%。昆仑能源 攀升2.2%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐