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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 13:11 BJT

《全球汇市》日圆下滑，日股上涨提升风险偏好

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3503     1.3474      +0.22      +2.34     1.3194
 美元/日圆                         98.63      98.49      +0.14     +13.71      86.74
 欧元/日圆                        133.19     132.71      +0.36     +16.36     114.46
 美元/瑞郎                        0.9118     0.9135      -0.19      -0.40     0.9155
 英镑/美元                        1.6087     1.6044      +0.27      -1.01     1.6251
 美元/加元                        1.0442     1.0452      -0.10      +5.25     0.9921
 澳元/美元                        0.9511     0.9504      +0.07      -8.49     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8388     0.8361      +0.32      +1.27     0.8283
 澳元/日圆                        93.820     93.600      +0.24      +4.09     90.130
 新西兰元/日圆                    82.730     82.350      +0.46     -41.25    140.820
 英镑/日圆                        158.68     158.02      +0.42     +12.68     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1333     1.1358      -0.22      -9.63     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 王洋; 审校 石冠兰)
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