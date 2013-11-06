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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 18:08 BJT

表格：欧元区9月零售销售较前月下滑0.6%，弱于市场预估

路透布鲁塞尔11月6日 - 欧盟统计局周三公布：

* 欧元区9月零售销售较前月下滑0.6%(路透调查预估为下滑0.4%)，较上年同期上升0.3%(路透调查预估为上升0.7%)

* 欧元区8月零售销售修正为较前月增长0.5%(前值为增长0.7%)，较上年同期下滑0.2%(前值为下滑0.3%)

以下为详细数据

欧元区零售销售 13年4月 13年5月 13年6月 13年7月 13年8月 13年9月

较上月(%)

(经季节调整) 0.0 1.2 -0.8 0.7 0.5 -0.6

较上年同期(%)

(经工作日调整） -1.1 0.1 -1.3 -0.5 -0.2 0.3

(完)

(编译 艾茂林; 审校 田建华)
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