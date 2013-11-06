离岸人民币：国开行获批70亿点心债额度，2年期点心债询价利率为H+25bp

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
* 国开行已获批70亿点心债额度
* 两年浮息债询价利率为CNH HIBRO+25bp
* 5年期及15年期固息债利率为3.65%及4.5%
路透香港11月6日 - 自下半年以来“清冷”的点心债一级市场在逐步回温。国家开发银行 周三在香港交易所公告称，将有70亿元债券发行计划在港交所上市。消息人士表示，这是中国国家发改委近日批准的国开行第五批赴港发行的人民币债券额度，总额确为70亿元人民币。
路透昨日独家报导国开行周三在香港启动发行不低于30亿元人民币点心债，两年期浮息债将创新采用离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为利率基准。
汤森路透旗下IFR周三报导，国开行此次点心债发行2年期、5年期和15年期三个品种，2年期浮息债初始询价为离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)加25BP的浮动基点，5年及15年固息债利率为3.65%和4.5%。
2015年到期的国开行票面利率为3.1%的点心债买盘报价为2.973%，2017年到期的票面利率为3.45%的买盘报价为3.408%，2027年到期的票面利率4.2%的买盘报价为4.34%，2032年到期的票面利率为4.3%的买盘报出为4.569%。
此次发行规模将达到核准配额的30亿元额度，此前有市场人士表示，国开行亦考虑发行30年期人民币固息债。
此次点心债发行的承销商有九家，分别是汇丰银行、渣打银行(香港)、巴克莱银行及六大中资机构：中国银行(香港)、农银国际、交通银行香港分行、建银国际、工银亚洲和工银国际。
上周，德国L-Bank(Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg-Foerderbank)发行了一支以离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为指标的首支浮息债，票息为三个月CNH HIBOR减码77基点(bp)，以当日财资公会公布的三个月拆息定盘价 2.45600%计算，为1.686%。
市场人士表示，近期人民币汇率强劲，然下半年以来点心债一级市场颇为冷清，有近三个发行空窗期，发行规模小，但投资者需求却很旺盛。国开行此次巨量供应估计会获较大超额认购，缓解供需不合拍现象，点心债一级市场也在逐步回温。
11月21日，中国财政部还将在香港发行100亿元人民币国债。
国开行于2007年在香港首次发行人民币计价债券，截止去年底已发行了190亿元点心债。去年7月，该行在香港发行了25亿元点心债，三年期和20年期的息率分别为2.95%和4.3%，募集资金用于偿还人民币贷款，以及用于运营资金和一般公司用途。(完) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
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路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。