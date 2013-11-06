离岸人民币：国开行获批70亿点心债额度，2年期点心债询价利率为H+25bp

* 国开行已获批70亿点心债额度

* 两年浮息债询价利率为CNH HIBRO+25bp

* 5年期及15年期固息债利率为3.65%及4.5%

路透香港11月6日 - 自下半年以来“清冷”的点心债一级市场在逐步回温。国家开发银行 周三在香港交易所公告称，将有70亿元债券发行计划在港交所上市。消息人士表示，这是中国国家发改委近日批准的国开行第五批赴港发行的人民币债券额度，总额确为70亿元人民币。

路透昨日独家报导国开行周三在香港启动发行不低于30亿元人民币点心债，两年期浮息债将创新采用离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为利率基准。

汤森路透旗下IFR周三报导，国开行此次点心债发行2年期、5年期和15年期三个品种，2年期浮息债初始询价为离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)加25BP的浮动基点，5年及15年固息债利率为3.65%和4.5%。

2015年到期的国开行票面利率为3.1%的点心债买盘报价为2.973%，2017年到期的票面利率为3.45%的买盘报价为3.408%，2027年到期的票面利率4.2%的买盘报价为4.34%，2032年到期的票面利率为4.3%的买盘报出为4.569%。

此次发行规模将达到核准配额的30亿元额度，此前有市场人士表示，国开行亦考虑发行30年期人民币固息债。

此次点心债发行的承销商有九家，分别是汇丰银行、渣打银行(香港)、巴克莱银行及六大中资机构：中国银行(香港)、农银国际、交通银行香港分行、建银国际、工银亚洲和工银国际。

上周，德国L-Bank(Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg-Foerderbank)发行了一支以离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为指标的首支浮息债，票息为三个月CNH HIBOR减码77基点(bp)，以当日财资公会公布的三个月拆息定盘价 2.45600%计算，为1.686%。

市场人士表示，近期人民币汇率强劲，然下半年以来点心债一级市场颇为冷清，有近三个发行空窗期，发行规模小，但投资者需求却很旺盛。国开行此次巨量供应估计会获较大超额认购，缓解供需不合拍现象，点心债一级市场也在逐步回温。

11月21日，中国财政部还将在香港发行100亿元人民币国债。