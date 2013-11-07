《中国债券市场每日交易备忘》--11月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国中信银行 至多150亿元人民币五年期固息债招标(主体评级AAA)，瑞银证券等主承 中国铁物20亿元九个月期限超短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和兴业银行主承 国电集团75亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和农行主承 西南证券 10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，工商银行主承 昊华能源 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，平安银行主承 江阴澄星实业7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 新疆前海集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 浙江建设投资集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行主承 中国神华 50亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，建行和兴业银行主承 深圳地铁集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，华夏银行和工行主承 湖北宜化集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建行和农行主承 浙江兴合集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 西北有色金属研究院1亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，交通银行主承 天津公交集团2亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 重庆市双福建设12亿元七年期固息债1380285，票面利率7.49% 大连国际 3亿元一年期短融041358079，票面利率6.8% 平煤神马集团30亿元一年期短融041362041，票面利率5.9% 天津天纺投资控股4.5亿元一年期短融041368007，票面利率7.5% 徐工集团工程机械有限公司20亿元一年期短融041355037，票面利率5.80% 华能集团40亿元一年期短融041351048，票面利率5.25% 盈峰投资集团1亿元一年期短融41351047，票面利率7.8% 乌鲁木齐城投15亿元五年期中票101360018，票面利率7.20% 东方园林 5亿元三年期中票101369005，票面利率7.90% ============================================================================ 三、缴款： 国开行30亿元一年期固息增发债130243，发行价99.89元 国开行30亿元三年期固息增发债130244，发行价99.6268元 国开行30亿元五年期固息增发债130245，发行价99.36元 国开行30亿元七年期固息增发债130246，发行价99.1522元 国开行30亿元10年期固息增发债130247，发行价98.80元 进出口行60亿元五年期固息增发债130334，发行价99.24元 大连国有资源投资7亿元一年期短融 建发股份 5亿元一年期短融 陕西延长石油集团30亿元一年期短融 江苏邗建集团2亿元一年期短融 江苏康缘集团2.5亿元三年期中票 江西稀有金属钨业控股集团6亿元三年期中票 陕西延长石油集团35亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华能国际 50亿元一年期短融041254053到期兑付，票面利率4.42% 红狮控股集团8亿元一年期短融041254054到期兑付，票面利率5.07% 广安爱众 1.5亿元一年期短融041260075到期兑付，票面利率5.24% 四川煤炭产业集团10亿元一年期短融041261034到期兑付，票面利率4.81% 东莞控股 2亿元一年期短融041262041到期兑付，票面利率5.07% 天汽模 1亿元一年期短融041262042到期兑付，票面利率6.50% 顺鑫农业 6亿元一年期短融041269032到期兑付，票面利率5.07% 神华宁夏煤业集团8亿元15年期固息债078067付息，票面利率5.80% 横店集团控股公司5亿元10年期固息债078068付息，票面利率6.02% 财政部277.6亿元10年期固息国债090007付息，票面利率3.02% 建行 400亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1107001付息，票面利率5.70% 海城城投8亿元七年期固息债1180154付息，票面利率8.39% 山西焦煤集团47亿元五年期中票1182307付息，票面利率5.54% 浙江铁路投资集团10亿元三年期中票1182308付息，票面利率6.15% 天津医药集团8亿元五年期中票1182309付息，票面利率6.21% 广东机场管理集团10亿元五年期中票1182310付息，票面利率5.54% 国开行100亿元三年期浮息债(一年定存基准)120243付息，基本利差1.05% 国开行100亿元七年期浮息债(一年定存基准)120244付息，基本利差1.40% 昆山创业控股18亿元七年期固息债1280381付息，票面利率6.28% 江苏苏海投资集团10亿元七年期固息债1280382付息，票面利率7.20% 清华控股15亿元五年期中票1282452付息，票面利率5.54% 江苏悦达集团12亿元三年期中票1282453付息，票面利率5.08% 山西铝厂1亿元三年期中票1282454付息，票面利率6.00% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --上海证券报周四报导，10月中国四大国有银行新增贷款仅约1,820亿元人民币，较去年同期少增近400亿元， 创年内单月新低。 11/8中国海关公布10月进出口贸易数据 (9月顺差152亿美元) 11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-1.3%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为3.1%) 10月固定资产投资(不含农户) (1-9月为20.2%) 10月社会消费品零售总额 (9月为13.3%) 10月工业增加值 (9月为10.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳/康熙泽)