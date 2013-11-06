版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 13:43 BJT

澳洲股市：平收，美联储政策不确定性打压市场人气

路透悉尼11月6日 - 澳洲股市周三平收，银行类股扳回部分跌幅，在美国强劲的经济数据与美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激计划中，投资者陷入两难。

澳洲最大银行澳洲联邦银行(CBA) 攀升1.3%，盘中触及纪录高位78.40澳元，此前该行公布第一季现金获利增长13.5%。其他大型银行收复稍早的失地，拉动大盘回升。

S&P/ASX 200指数 上升1.8点，收报5,433.8点，盘中交投清淡。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐