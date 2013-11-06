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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 14:18 BJT

韩国汇市：韩元几近平收，出口商美元卖盘帮助抹去稍早跌幅

路透首尔11月6日 - 韩国韩元 周三在本地市场收盘几乎持平，扳回稍早跌幅，因韩国出口商卖出美元。不过美元普涨，令韩元涨势受限。

韩元兑美元 收报1,060.9，周二收盘价为1,061.2。

韩国市场周四将晚一个小时于0100GMT开盘，因适逢一年一度的高考。(完)

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