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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 14:22 BJT

韩国股市：收平，汽车和造船股上涨

路透首尔11月6日 - 周三韩国股市收平，汽车和造船股上涨，但围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激政策的疑云冲销这部分股票涨势。

韩国综合股价指数 微跌0.01%或0.26点，收报2,013.67点，为10月10日以来最低收盘。

现代汽车 收高2.3%，此前两日下跌3.8%。韩国现代重工 跳涨5.3%，因获利改善。

三星电子 收低2.3%，拖低大盘。

周四韩国股市和外汇市场开收盘时间均将延迟一个小时，受全国大学入学考试影响。(完)
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