韩国股市：收平，汽车和造船股上涨

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透首尔11月6日 - 周三韩国股市收平，汽车和造船股上涨，但围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激政策的疑云冲销这部分股票涨势。
韩国综合股价指数 微跌0.01%或0.26点，收报2,013.67点，为10月10日以来最低收盘。
现代汽车 收高2.3%，此前两日下跌3.8%。韩国现代重工 跳涨5.3%，因获利改善。
三星电子 收低2.3%，拖低大盘。
周四韩国股市和外汇市场开收盘时间均将延迟一个小时，受全国大学入学考试影响。(完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。