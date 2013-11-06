韩国个股：三星电子罕见召开分析师会议，承诺采取更为激进的投资策略

**聚焦平板业务**

鉴于热卖的Galaxy系列高端智能手机成长放缓，三星表示将关注现今由苹果iPads主宰的平板业务。

“我们的平板销售今年已经大幅增长，因此我们准备迈出下一步，”三星联席执行长兼手机业务主管J.K. Shin称。

三星仍在平板市场稳坐第二把交椅。根据国际数据公司(IDC)，三星第三季平板业务的市场份额为20.4%，苹果为29.6%。三星智能手机的市场份额在7-9月升至35.2%的纪录高位，苹果的市占率则为13.4%。

保守假设，三星将把营销预算维持在去年的比例，即相当于营收的6.5%，今年的支出费用料将增长16%至142亿美元，与研发支出水平相当。

首席财务官Lee Sang-hoon估计，研发支出约为140亿美元。(完)