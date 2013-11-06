韩国个股：三星电子罕见召开分析师会议，承诺采取更为激进的投资策略

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
**聚焦平板业务**
鉴于热卖的Galaxy系列高端智能手机成长放缓，三星表示将关注现今由苹果iPads主宰的平板业务。
“我们的平板销售今年已经大幅增长，因此我们准备迈出下一步，”三星联席执行长兼手机业务主管J.K. Shin称。
三星仍在平板市场稳坐第二把交椅。根据国际数据公司(IDC)，三星第三季平板业务的市场份额为20.4%，苹果为29.6%。三星智能手机的市场份额在7-9月升至35.2%的纪录高位，苹果的市占率则为13.4%。
保守假设，三星将把营销预算维持在去年的比例，即相当于营收的6.5%，今年的支出费用料将增长16%至142亿美元，与研发支出水平相当。
首席财务官Lee Sang-hoon估计，研发支出约为140亿美元。(完)
(编译 王洋/杜明霞/王翔琼；审校 田建华/高琦/隋芬)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。