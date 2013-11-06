日本股市：日经指数收高，丰田汽车上调财测提振走势

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透东京11月6日 - 日本股市日经指数周三上涨，丰田汽车 上调财测引发该股走高，并帮助提振大盘。
日经指数 上升0.8%，报14,337.31点，盘中低点在14,130.86点。
日本放送协会(NHK)报导称，丰田汽车将提高截至明年3月财年的营业利润预估至2.2万亿日圆(约合223亿美元)，此前预估为1.94万亿日圆。丰田汽车在收盘后证实了财测的上调。
东证股价指数 收涨0.8%，报1,192.16点，共有25.8亿股换手，成交量为一周里最低。（完）
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。