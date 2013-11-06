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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 14:35 BJT

日本股市：日经指数收高，丰田汽车上调财测提振走势

路透东京11月6日 - 日本股市日经指数周三上涨，丰田汽车 上调财测引发该股走高，并帮助提振大盘。

日经指数 上升0.8%，报14,337.31点，盘中低点在14,130.86点。

日本放送协会(NHK)报导称，丰田汽车将提高截至明年3月财年的营业利润预估至2.2万亿日圆(约合223亿美元)，此前预估为1.94万亿日圆。丰田汽车在收盘后证实了财测的上调。

东证股价指数 收涨0.8%，报1,192.16点，共有25.8亿股换手，成交量为一周里最低。（完）
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