中国债市：资金价格下跌无碍IRS续涨，关注公开市场扶助之手能否现身

路透北京11月6日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三续涨，幅度约2-3个基点。交易员表示，货币政策中性偏紧预期不断升温的情况下，IRS几乎无视今日七天回购利率 的大幅走低，致升势不改。

他们并提到，明日又逢公开市场操作日，机构对逆回购这只扶助之手是否还会现身心有猜测。

“(IRS长、短端)都上了，七天回购利率回落也不好使，我觉得市场可能预期逆回购又要停吧。”北京一银行交易员称。

一大型银行交易员表示，最近市场对货币政策中性趋紧的预期不断升温。另外，此前市场还认为年底流动性有财政投放等等利好支撑，但是从最近央行的态度来看，这样的预期也有变化，担心若届时流动性向宽，成为央行重启正回购的导火线。

中国银行间市场周三资金面继续改善，隔夜和七天回购利率 加速下行，其中七天品种跌幅逾30个bp。市场人士表示，主要是受较低开盘价的引导，隔夜供给相对充裕，而七天连续下跌后，供给略显收敛。

对于IRS短期内走势，上海一券商交易员预计是易上难下，不过他称，目前市场交投也不是很活跃，所以向上的空间可能比较有限。

中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。

中国人民银行网站周三新增“常备借贷便利（StandingLendingFacility，SLF）”栏目，令管理流动性的这一政策工具更具权威性，其并与公开市场操作一起，令货币政策工具进一步完善。央行数据显示，6月至9月SLF操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.2000/4.3000 4.1984/4.2750 4.2771/4.3575 4.3900/4.4750 4.3713/4.6413

上日 4.2000/4.3000 4.1550/4.2425 4.2375/4.3250 4.3600/4.4500 4.3450/4.6200

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变动 +0.0000/+0.0000 +0.0434/+0.0325 +0.0396/+0.0325 +0.0300/+0.0250 +0.0263/+0.0213

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。