中国债市：资金价格下跌无碍IRS续涨，关注公开市场扶助之手能否现身

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透北京11月6日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三续涨，幅度约2-3个基点。交易员表示，货币政策中性偏紧预期不断升温的情况下，IRS几乎无视今日七天回购利率 的大幅走低，致升势不改。
他们并提到，明日又逢公开市场操作日，机构对逆回购这只扶助之手是否还会现身心有猜测。
“(IRS长、短端)都上了，七天回购利率回落也不好使，我觉得市场可能预期逆回购又要停吧。”北京一银行交易员称。
一大型银行交易员表示，最近市场对货币政策中性趋紧的预期不断升温。另外，此前市场还认为年底流动性有财政投放等等利好支撑，但是从最近央行的态度来看，这样的预期也有变化，担心若届时流动性向宽，成为央行重启正回购的导火线。
中国银行间市场周三资金面继续改善，隔夜和七天回购利率 加速下行，其中七天品种跌幅逾30个bp。市场人士表示，主要是受较低开盘价的引导，隔夜供给相对充裕，而七天连续下跌后，供给略显收敛。
对于IRS短期内走势，上海一券商交易员预计是易上难下，不过他称，目前市场交投也不是很活跃，所以向上的空间可能比较有限。
中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。
中国人民银行网站周三新增“常备借贷便利（StandingLendingFacility，SLF）”栏目，令管理流动性的这一政策工具更具权威性，其并与公开市场操作一起，令货币政策工具进一步完善。央行数据显示，6月至9月SLF操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.2000/4.3000 4.1984/4.2750 4.2771/4.3575 4.3900/4.4750 4.3713/4.6413
上日 4.2000/4.3000 4.1550/4.2425 4.2375/4.3250 4.3600/4.4500 4.3450/4.6200
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变动 +0.0000/+0.0000 +0.0434/+0.0325 +0.0396/+0.0325 +0.0300/+0.0250 +0.0263/+0.0213
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,586.49亿元，较8月的2,088.66亿元减逾两成。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。