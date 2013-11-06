美国不太可能与德国签署“无间谍”协议

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月5日 - 美国政府一名高级官员周二称，美国正在努力与德国改进情报合作，但是两国迅速签署“互不监控”协议的可能性不大。
两国情报官员本周会面，因此前报道称美国国家安全局曾监听德国总理默克尔的手机通话。
德国高级官员上周在白宫会见了美国国家安全顾问赖斯和其他美国官员，探讨如何改进情报合作以及缓解报道引发的紧张关系。
尽管两国低调地进行外交接触，两国官员仍很难达成协议，以平息这场由监听引发的公开争执。此外，任何可能达成的协议或许都有局限性。
一位美国高级官员称，“我们目前并未探讨全面的‘互不监控’协议，但我们确实都认为需要在两国之间实现新的相互理解；如果我们的措施得当，两国关系将得到加强。”
“美德磋商的结果可能是美方同意不再对默克尔等德国领导人实施监控，也不再出于市场竞争原因窃听德国企业。”一名美国前任情报官员称。
然而，他表示这种承诺基本上是空谈，因为美国监听规定早已禁止官方出于工商业间谍活动目的的监控行为。多位美国官员称，这项政策与美国的盟友或敌国的实际做法并不一致。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
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路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)