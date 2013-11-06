中国能源：国内首个浮式LNG项目接近完工，12月开始供气--报载

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海11月6日 - 北京日报周三报导，中国首个浮式LNG(液化天然气)项目--中国海油天津LNG项目建设接近完工，计划下月开始为天津市输送天然气。
在外界普遍预计今年冬季国内天然气供应紧张之际，该装置的启用料有助于缓解北方地区的供应压力。
中国海洋石油总公司旗下的气电集团8月时宣布，中国海油天津LNG项目正式通过国家发改委核准，这也标志着中海油由南至北的沿海LNG产业布局基本完成。
2011年3月，中海油与天津市签订《关于天津市引进液化天然气及应用工程项目的合作协议》，共同启动天津LNG项目。该项目是国家试点清洁能源工程及天津市重点工程。
亚洲第二大炼油商--中国石化 周三表示，为应对今冬明春国内可能出现的天然气供需紧张，其天然气商品量将同比增加10.5%，并优化供气流向，最大限度增供民用气。 (完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。