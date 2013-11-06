中国能源：国内首个浮式LNG项目接近完工，12月开始供气--报载

路透上海11月6日 - 北京日报周三报导，中国首个浮式LNG(液化天然气)项目--中国海油天津LNG项目建设接近完工，计划下月开始为天津市输送天然气。

在外界普遍预计今年冬季国内天然气供应紧张之际，该装置的启用料有助于缓解北方地区的供应压力。

中国海洋石油总公司旗下的气电集团8月时宣布，中国海油天津LNG项目正式通过国家发改委核准，这也标志着中海油由南至北的沿海LNG产业布局基本完成。

2011年3月，中海油与天津市签订《关于天津市引进液化天然气及应用工程项目的合作协议》，共同启动天津LNG项目。该项目是国家试点清洁能源工程及天津市重点工程。