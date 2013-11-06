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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 15:56 BJT

印尼贸易：预计2013年整体贸易逆差为60-80亿美元--贸易部副部长

路透雅加达11月6日 - 印尼贸易部副部长Bayu Krisnamurthi周三表示：

* 预测2013年除石油/天然气之外的贸易料录得顺差50亿美元

* 预测2013年整体贸易逆差为60-80亿美元。(完)
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