中国股市：沪综指小幅收跌，三中全会前投资者交易意愿不强

路透北京11月6日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌。今日尽管石化股反弹，但在汽车股领跌下，大盘维持弱势调整。分析师指出，十八届三中全会召开在即，投资者交易意愿不强；目前大盘头部形态已经形成，短期料盘整以待消息面明朗。

沪综指 收报2,139.607点，跌17.633点或0.82%；上证A股今日成交额为863亿元人民币，上日为778亿元。

“基本上还是延续了前期的一个弱势格局。”东方证券策略分析师王平指出，从资金面上看，今日招标的五年期国债中标利率有上升趋势，说明市场资金情况依然偏紧，这对股市人气也有所压制。

受各地汽车摇号限额趋紧影响，今日汽车板块领跌，其中长城汽车 收跌8.49%；而受母公司增持的中石化 则逆市收升2.16%，但未能有效提振大盘。

沪深300指数 收跌1.27%，报2,353.568点；沪深300指数期货主力11月合约 收盘报2,350.8点，跌1.42%，成交660,725手。(完)