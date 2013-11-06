中国股市：沪综指小幅收跌，三中全会前投资者交易意愿不强

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透北京11月6日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌。今日尽管石化股反弹，但在汽车股领跌下，大盘维持弱势调整。分析师指出，十八届三中全会召开在即，投资者交易意愿不强；目前大盘头部形态已经形成，短期料盘整以待消息面明朗。
沪综指 收报2,139.607点，跌17.633点或0.82%；上证A股今日成交额为863亿元人民币，上日为778亿元。
“基本上还是延续了前期的一个弱势格局。”东方证券策略分析师王平指出，从资金面上看，今日招标的五年期国债中标利率有上升趋势，说明市场资金情况依然偏紧，这对股市人气也有所压制。
受各地汽车摇号限额趋紧影响，今日汽车板块领跌，其中长城汽车 收跌8.49%；而受母公司增持的中石化 则逆市收升2.16%，但未能有效提振大盘。
沪深300指数 收跌1.27%，报2,353.568点；沪深300指数期货主力11月合约 收盘报2,350.8点，跌1.42%，成交660,725手。(完)
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路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)