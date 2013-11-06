更新版 1-新债招标：外商银行罕见参与竞标，台湾台电债“咸鱼翻身”

(新增市场人士说法)

路透台北11月6日 - 在外商德意志银行罕见地加入竞标带动下，周三台湾最大公司债发行单位--台电公布的三年期无担保公司债得标利率，不但低于市场预估，也较前次标售的同年券定价利率下跌11个基点。

公司债承销商认为，本次台电公司债一反前几次标售不顺的窘况，不但各年期券都顺利定价，还增额发行至118亿台币，较预期的80亿增加47.5%。主要是因为市场预期美国量化宽松政策将延后退场，且近期外资持续汇入导致资金趋于浮滥，令买盘持券意愿增加。

台电今日稍早公布，本次无担保公司债标售三年券得标利率为1.24%，低于市场预估的1.29-1.34%，发行金额48亿台币；五年券得标利率为1.50%，高于1.43-1.48%的市场预估区间，发行金额38亿；10年券以1.94%定价，落在1.90-1.94%预估区间的高端，发行金额32亿台币。

“连德意志银行都跳出来了，养一年就可以卖给外资，比标央行存单来得好。”一位公司债承销人士称。

依据台电公布的资料，德意志银行本次取得台电三年券10亿台币，仅次于元大宝来证券的17.1亿及凯基证券的13.9亿台币。

另一公司债承销人士指出，过去外商银行多委托本地证券商下标，这次却亲自出马，令人意外。

检视各年期券的定价利率，承销商认为，三年短券在利率风险考量下，仍是买盘优先选择去化资金的标的；10年券则是以收益率为优先考量的寿险、银行的选择标的。五年券比较尴尬，收益率达不到买盘要求，若未来利率趋势看上，持有至到期也不对，因而造成得标利率高于预期。

一公司债承销人士说，台电债的顺利发行，可望令近期选择银行联贷筹资的企业，重新考虑发行公司债募集资金，但因时序已近年底，相关作业恐怕要拖到明年。

受困于核四停建问题，以及财务状况趋于恶化，再加上债市利率长期看升，台电今年以来发债表现不佳。台电前次是在8月底标售公司债，当时仅有三年券以1.35%定价，其余天期券均流标。

台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。惟日前中华信评具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)