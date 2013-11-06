更新版 1-新债招标：外商银行罕见参与竞标，台湾台电债“咸鱼翻身”

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(新增市场人士说法)
路透台北11月6日 - 在外商德意志银行罕见地加入竞标带动下，周三台湾最大公司债发行单位--台电公布的三年期无担保公司债得标利率，不但低于市场预估，也较前次标售的同年券定价利率下跌11个基点。
公司债承销商认为，本次台电公司债一反前几次标售不顺的窘况，不但各年期券都顺利定价，还增额发行至118亿台币，较预期的80亿增加47.5%。主要是因为市场预期美国量化宽松政策将延后退场，且近期外资持续汇入导致资金趋于浮滥，令买盘持券意愿增加。
台电今日稍早公布，本次无担保公司债标售三年券得标利率为1.24%，低于市场预估的1.29-1.34%，发行金额48亿台币；五年券得标利率为1.50%，高于1.43-1.48%的市场预估区间，发行金额38亿；10年券以1.94%定价，落在1.90-1.94%预估区间的高端，发行金额32亿台币。
“连德意志银行都跳出来了，养一年就可以卖给外资，比标央行存单来得好。”一位公司债承销人士称。
依据台电公布的资料，德意志银行本次取得台电三年券10亿台币，仅次于元大宝来证券的17.1亿及凯基证券的13.9亿台币。
另一公司债承销人士指出，过去外商银行多委托本地证券商下标，这次却亲自出马，令人意外。
检视各年期券的定价利率，承销商认为，三年短券在利率风险考量下，仍是买盘优先选择去化资金的标的；10年券则是以收益率为优先考量的寿险、银行的选择标的。五年券比较尴尬，收益率达不到买盘要求，若未来利率趋势看上，持有至到期也不对，因而造成得标利率高于预期。
一公司债承销人士说，台电债的顺利发行，可望令近期选择银行联贷筹资的企业，重新考虑发行公司债募集资金，但因时序已近年底，相关作业恐怕要拖到明年。
受困于核四停建问题，以及财务状况趋于恶化，再加上债市利率长期看升，台电今年以来发债表现不佳。台电前次是在8月底标售公司债，当时仅有三年券以1.35%定价，其余天期券均流标。
台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。惟日前中华信评具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。