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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--11月6日

路透11月6日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          468,925          -1,050
    锡           12,120            持平
    铅          233,150            持平
    锌        1,020,675          -2,550
    铝        5,358,325         -10,000
    镍          239,850            -108
    铝合金       60,880             -20
    NASAAC       98,120            -620
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据               库存分布              品种    库存数据            库存分布
 铜      MCU-STOCKS           <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅      MPB-STOCKS        <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS           <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡      MSN-STOCKS        <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS           <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金  MAA-STOCKS        <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS           <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA   MNA-STOCKS        <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 杜明霞；审校 张明钧)
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