香港新股：重庆银行首日挂牌失守招股价，新股热情减退

路透香港11月6日 - 中国城市商业银行--重庆银行 周三首日挂牌失守招股价，紧随其后上市的徽商银行只能以接近招股价下限定价，反映出新股热情有减退迹象。

重庆银行开盘报6港元，与招股价持平，其后大部分时间均处低于招股价的水平，高低位分别为6.03港元及5.91港元；最终收报5.99港元，全日成交金额10亿港元。

市场人士称，重庆银行首日表现属预期之内，因投资者对于内地银行板块总的来说兴趣不大，加上新股热潮似有减退迹象，即使是获得热捧的网络游戏开发商博雅 ，首日挂牌表现可能亦难乐观。

丰盛融资组合交易经理卢志威称，“博雅的招股反应热烈，预料上市首日将会高开，但由于龙头股腾讯 近日股价回软，受此影响博雅高开后有可能出现回落。”

博雅与徽商银行将于下周二（12日）同日在联交所挂牌上市。

据本地传媒报导，博雅公开发售部分吸引近7.7万人认购，超额认购逾800倍，冻结资金达868亿港元，超越另一只网游公司云游 成为今年的“冻资王”。

新股活动吸引资金流入香港市场，令到近日港元汇率 走强。随着博雅、徽商银行这两家较大规模的IPO截止认购，港元汇率稍为喘稳，香港时间17:24，港元兑美元报7.7514/7.7524。

敦沛证券分析员周贵成称，近期港元转强主要受新股市场带动，尤其是备受追捧的互联网游戏类股份，因而吸引资金流入港股。

他并称，“短期而言，港元有机会触及7.75强方兑换保证，因投资者憧憬三中全会将有利好政策出台，所以吸引资金流入香港市场。”

重庆银行是次H股发售集资42.5亿港元或5.48亿美元，紧随其后的徽商银行则集资92.2亿港元，上市市值约377亿港元。