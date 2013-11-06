香港新股：重庆银行首日挂牌失守招股价，新股热情减退

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 中国城市商业银行--重庆银行 周三首日挂牌失守招股价，紧随其后上市的徽商银行只能以接近招股价下限定价，反映出新股热情有减退迹象。
重庆银行开盘报6港元，与招股价持平，其后大部分时间均处低于招股价的水平，高低位分别为6.03港元及5.91港元；最终收报5.99港元，全日成交金额10亿港元。
市场人士称，重庆银行首日表现属预期之内，因投资者对于内地银行板块总的来说兴趣不大，加上新股热潮似有减退迹象，即使是获得热捧的网络游戏开发商博雅 ，首日挂牌表现可能亦难乐观。
丰盛融资组合交易经理卢志威称，“博雅的招股反应热烈，预料上市首日将会高开，但由于龙头股腾讯 近日股价回软，受此影响博雅高开后有可能出现回落。”
博雅与徽商银行将于下周二（12日）同日在联交所挂牌上市。
据本地传媒报导，博雅公开发售部分吸引近7.7万人认购，超额认购逾800倍，冻结资金达868亿港元，超越另一只网游公司云游 成为今年的“冻资王”。
新股活动吸引资金流入香港市场，令到近日港元汇率 走强。随着博雅、徽商银行这两家较大规模的IPO截止认购，港元汇率稍为喘稳，香港时间17:24，港元兑美元报7.7514/7.7524。
敦沛证券分析员周贵成称，近期港元转强主要受新股市场带动，尤其是备受追捧的互联网游戏类股份，因而吸引资金流入港股。
他并称，“短期而言，港元有机会触及7.75强方兑换保证，因投资者憧憬三中全会将有利好政策出台，所以吸引资金流入香港市场。”
重庆银行是次H股发售集资42.5亿港元或5.48亿美元，紧随其后的徽商银行则集资92.2亿港元，上市市值约377亿港元。
汤森路透旗下IFR稍早引述熟悉情况的消息人士报导，徽商银行香港首次公开发售（IPO）拟以每股3.53港元定价，接近其招股价区间下限，筹资92.2亿港元，为逾三年以来本地最大的银行IPO。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。