《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价：（本地时间15:13时，1港元=0.78628人民 币 ） 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 9.02 13.52 0.85 深物业 7.94 6.44 1.57 南玻 8.79 6.30 1.77 深康佳 3.67 2.60 1.80 ST中华 4.19 1.56 3.42 ST中冠 9.26 4.64 2.54 深深宝 7.55 5.77 1.66 深华发 6.20 3.46 2.28 深赤湾 14.40 13.93 1.31 招商地产 23.97 21.96 1.39 特力 6.98 4.97 1.79 飞亚达 7.24 6.40 1.44 一致药业 36.50 33.27 1.40 深深房 3.73 2.89 1.64 ST盛润 6.20 5.16 1.53 深南电 4.06 2.61 1.98 深纺织 7.58 5.41 1.78 方大集团 5.38 2.90 2.36 深国商 19.55 11.93 2.08 深赛格 5.09 2.92 2.22 宝石 17.76 9.85 2.29 小天鹅 8.52 8.24 1.32 粤高速 2.91 2.49 1.49 晨鸣纸业 4.59 3.86 1.51 ST珠江 3.53 2.61 1.72 丽珠 36.69 33.13 1.41 美菱电器 3.88 3.80 1.30 大冷股份 8.06 6.07 1.69 粤电力 4.96 4.53 1.39 佛山照明 6.11 5.40 1.44 江铃汽车 19.20 22.64 1.08 沙隆达 10.34 6.88 1.91 苏常柴 6.61 4.60 1.83 威孚高科 26.45 24.92 1.35 古井贡酒 18.84 15.64 1.53 ST东海 5.26 4.34 1.54 长安汽车 11.47 14.40 1.01 京东方 2.14 1.83 1.49 鲁泰 8.88 9.48 1.19 本钢板材 3.03 2.50 1.54 张裕 29.06 25.90 1.43 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。