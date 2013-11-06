中国新债：进出口行下周一将招标发行至多120亿元固息债，五及三年各半

路透上海11月6日 - 中国进出口银行周三公告，将于下周一(11日)招标发行总额不超过120亿元人民币固息债，五年和三年期品种各半。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第39和40期金融债，其中第39期为今年第34期五年期品种 的增发债，分别采用单一价格中标(荷兰式)和单一利率中标(荷兰式)方式。