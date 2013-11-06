中国新债：进出口行下周一将招标发行至多120亿元固息债，五及三年各半

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海11月6日 - 中国进出口银行周三公告，将于下周一(11日)招标发行总额不超过120亿元人民币固息债，五年和三年期品种各半。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第39和40期金融债，其中第39期为今年第34期五年期品种 的增发债，分别采用单一价格中标(荷兰式)和单一利率中标(荷兰式)方式。
具体条款如下：
第39期 第40期
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招标金额 至多60亿元 至多60亿元
期限/计息方式 五年固息 三年固息
(第34期增发债)
票面利率 4.94% --
招标时间 11月11日14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 11月14日/10月28日 11月15日
分销期 11月11日-11月14日 11月11日-11月15日
上市日 11月20日 11月21日
基本承销额 无 无
手续费 发行总额的0.10% 发行总额的0.05%
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。