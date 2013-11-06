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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 15:25 BJT

中国新债：进出口行下周一将招标发行至多120亿元固息债，五及三年各半

路透上海11月6日 - 中国进出口银行周三公告，将于下周一(11日)招标发行总额不超过120亿元人民币固息债，五年和三年期品种各半。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第39和40期金融债，其中第39期为今年第34期五年期品种 的增发债，分别采用单一价格中标(荷兰式)和单一利率中标(荷兰式)方式。

具体条款如下：

第39期 第40期

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招标金额 至多60亿元 至多60亿元

期限/计息方式 五年固息 三年固息

(第34期增发债)

票面利率 4.94% --

招标时间 11月11日14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月14日/10月28日 11月15日

分销期 11月11日-11月14日 11月11日-11月15日

上市日 11月20日 11月21日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额的0.10% 发行总额的0.05%

-----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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