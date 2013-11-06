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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 19:09 BJT

表格：德国9月工业订单较前月成长3.3%，预估为上升0.5%。

路透柏林11月6日 - 德国经济部周三公布，该国9月工业订单较前月成长3.3%，预估为上升0.5%。

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 13年9月 13年8月

较上月(%) +3.3 -0.3

指数(2005年为基期) 108.7 105.2

路透访问的分析师预计9月工业订单为较前月上升0.5%。预估区间为下降2.1%至增长2.5%。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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