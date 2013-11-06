《路透峰会》五矿资源预计中期内铜价持稳，锌市场将趋于均衡

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
Michelmore称，交易商的做空操作拉低了铜价，他们认为未来将有大量供应进入，例如来自力拓 奥尤陶勒盖矿区的供应以及中国的铜废料。他则表示，这种看法可能会被证明是错误的。
“因此我认为市场很可能高估了未来供应的增速，而这将给市场带来不确定性。”
他认为除去奥尤陶勒盖矿区，中期内非洲和亚洲铜矿不会对全球供应产生太大影响，但表示五矿资源仍有兴趣在非洲和南美扩张。
消息人士曾表示，有两家中国公司竞购嘉能可斯特拉塔旗下拉斯邦巴斯(Las Bambas)铜矿，五矿资源就是其中之一。
Michelmore拒绝就就拉斯邦巴斯交易置评。
Michelmore称锌价可能上涨，因他认为市场中的过度供应今年将大幅萎缩，过剩规模将降至约5万吨或更少，这不到国际铅锌研究小组对供应过剩预估的一半。
“我的观点是当数据出炉时，如果2013年底市场不存在过剩的话，我也不会感到意外。因此在2014年，供应可能会开始收紧，”他表示。
他表示需求增长情况不错，但关键问题在于中国和西方的供应面，在这里随着数个老矿区未来几年关闭，其中包括五矿资源的澳洲Century矿，供应将会减少100万吨。(完) (编译 王翔琼；审校 隋芬)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。