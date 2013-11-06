《路透峰会》五矿资源预计中期内铜价持稳，锌市场将趋于均衡

Michelmore称，交易商的做空操作拉低了铜价，他们认为未来将有大量供应进入，例如来自力拓 奥尤陶勒盖矿区的供应以及中国的铜废料。他则表示，这种看法可能会被证明是错误的。

“因此我认为市场很可能高估了未来供应的增速，而这将给市场带来不确定性。”

他认为除去奥尤陶勒盖矿区，中期内非洲和亚洲铜矿不会对全球供应产生太大影响，但表示五矿资源仍有兴趣在非洲和南美扩张。

消息人士曾表示，有两家中国公司竞购嘉能可斯特拉塔旗下拉斯邦巴斯(Las Bambas)铜矿，五矿资源就是其中之一。

Michelmore拒绝就就拉斯邦巴斯交易置评。

Michelmore称锌价可能上涨，因他认为市场中的过度供应今年将大幅萎缩，过剩规模将降至约5万吨或更少，这不到国际铅锌研究小组对供应过剩预估的一半。

“我的观点是当数据出炉时，如果2013年底市场不存在过剩的话，我也不会感到意外。因此在2014年，供应可能会开始收紧，”他表示。

他表示需求增长情况不错，但关键问题在于中国和西方的供应面，在这里随着数个老矿区未来几年关闭，其中包括五矿资源的澳洲Century矿，供应将会减少100万吨。(完) (编译 王翔琼；审校 隋芬)