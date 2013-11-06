《中国上海证交所A+B股股价对比表》--11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价：（本地时间15:17时，1美元=6.0952人民币 ） 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 4.37 0.413 1.74 市北高新 8.29 0.533 2.55 大众交通 6.27 0.644 1.60 永生投资 14.39 1.218 1.94 老凤祥 25.71 2.573 1.64 S中纺机 21.54 0.722 4.89 鼎立股份 10.55 0.639 2.71 氯碱化工 6.6 0.454 2.39 双钱股份 9.35 0.688 2.23 海立股份 6.29 0.539 1.91 浦东金桥 11.16 1.038 1.76 外高桥 36.96 2.25 2.70 ST联华 17.59 1.305 2.21 锦江投资 10 0.866 1.89 中路股份 12.42 0.75 2.72 金山开发 11.27 0.566 3.27 海欣股份 7.31 0.526 2.28 耀皮玻璃 5.73 0.5 1.88 大江股份 5.57 0.362 2.52 上柴股份 11.89 0.764 2.55 丹化科技 7.42 0.56 2.17 上海三毛 8.57 0.82 1.71 友谊股份 9.42 1.248 1.24 上工申贝 7.56 0.488 2.54 上海机电 15.59 1.5 1.71 宝信软件 26.12 1.88 2.28 上海物贸 11.41 0.648 2.89 自仪股份 6.1 0.559 1.79 上海普天 9.14 0.605 2.48 陆家嘴 18.57 1.655 1.84 华新水泥 11.83 1.423 1.36 锦江股份 15 1.44 1.71 鄂尔多斯 6.99 0.896 1.28 华电能源 2.6 0.3 1.42 SST天海 6.11 0.334 3.00 大名城 5.38 0.401 2.20 东方通信 5.32 0.454 1.92 黄山旅游 10.34 1.223 1.39 开开实业 9.35 0.688 2.23 海南航空 2.02 0.409 0.81 ST轻骑 3.73 0.306 2.00 振华重工 3.54 0.416 1.40 锦州港 3.83 0.394 1.59 九龙山 3.68 0.325 1.86 凌云股份 6.95 0.615 1.85 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。