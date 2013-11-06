美国数据：10月企业计划裁员人数月增13.5%，年减4.2%--Challenger

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医药产业裁员人数最多，计画裁减10,585人，多数出自于默克 ，上一季该公司公布其最重要的糖尿病药物Januvia销售减少。

金融业宣告裁员人数达8,717人居次，今年以来持续缩减人力，1月以来宣告裁员人数达57,591人。

“银行产业正在裁减人力，这是经济改善的直接结果。许多银行正缩减抵押贷款部门职位，因问题抵押贷款及止赎数量减少，其中美国银行10月宣布裁员4,200人，”Challenger, Gray & Christmas执行长John A. Challenger在一份声明稿中指出。

“此外，经济改善亦推动利率回升，打压再融资需求。”