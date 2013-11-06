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债券 | 2013年 11月 6日 星期三 15:33 BJT

欧元债市：德债跟随美债上涨，美联储官员建议待经济稳健后再缩减购债

一交易商称，“过去24小时内，一些美联储官员发表的言论都是温和的。昨夜威廉姆斯对削减刺激措施作出评论，所以美债表现坚挺。昨日的抛售或过度。”

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美联储在撤回大规模购债举措之前，应当等待更有力的证据表明经济增长动力十足，但之后应该明确宣布刺激措施何时结束。 (完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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