欧元债市：德债跟随美债上涨，美联储官员建议待经济稳健后再缩减购债

欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
一交易商称，“过去24小时内，一些美联储官员发表的言论都是温和的。昨夜威廉姆斯对削减刺激措施作出评论，所以美债表现坚挺。昨日的抛售或过度。”
美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美联储在撤回大规模购债举措之前，应当等待更有力的证据表明经济增长动力十足，但之后应该明确宣布刺激措施何时结束。 (完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透上海4月11日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额90亿 元人民币的一般地方债，期限五及七年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。联合资信评估有限公司对债 券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 40 4月18日上午10:00-10:4 4月19日 0 七年 50 总计 90
路透上海4月11日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，尽管资金面仍旧属于宽松格局，但是银监会监管套利、抑制杠杆等消息仍压制情绪，致现券二级弱势震荡，料明日新债定位接近或高于二级，利率预测均值落在3.12%。