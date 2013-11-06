更新版 1-台湾货币市场：短票与公司债RP利率稳中趋跌，央行扩大冲销成效有限

* 短率稳中趋跌，央行扩大冲销隔夜资金但效果有限

* 30天期短票成交利率下滑至0.62-0.63%

* 大型票券商预告下调两周公司债利率约1个基点 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 董永年

路透台北11月6日 - 台湾银行间短票、公司债附买回(RP)利率周三稳中趋跌。受市场对利率风险存在高度不确定因素影响，资金持续涌向货币市场。虽然央行近日持续透过大型公股银行加强冲销隔夜资金，但也无法阻挡短率缓步下滑走势。

资金调度人士表示，近期投信基金申购款增加，在RP市场无法提供充足券源的压力下，部分也转向购买短票，分食了银行可分得的筹码。30天期短票利率已自0.63%下调到0.62-0.63%。此外，也有大型票券商预告本周将下调约两周公司债RP利率约1个基点。

一位大型公股银行资金调度人士表示，昨日273天期国库券得标利率创近四年新低，显示外商银也是资金满手。内资、外资一起在货币市场寻求既能规避风险，又能确保收益标的的结果，就是让短率持续下修。

“央行虽然很努力在冲，但只收一天的，没有用啊，要冲就要28天的。”他说。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日亦同。

**短票成交利率下滑**

短票市场方面，票券商交易员表示，因市场资金相当充沛，发票量又偏少，30天期短票利率成交自0.63%下调到0.62-0.63%。有票券商也预告，明日利率将一律调至0.62%。

一大型票券商交易员表示，这还是针对银行的承做利率。最近投信的货币型基金因为在RP市场缺券可做，有些改买短票，成交利率则在0.62%，明日会进一步下调至0.61%。

“资金涌向货币市场的力道蛮大的，我想银行的感受比我们深。”一位票券商交易员说。

另一民营银行资金调度人士也称，今日买票利率在0.62-0.63%，对于成交利率走低也只能接受，“我们完全没有抵抗能力。”

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.62-0.63%，上日在0.63%。一至两周内天期的短票则在0.62%。

今日央行存单到期金额3,712.35亿台币，今日共发行3,715.6亿台币存单，存单发行余额增3.25亿。

本周余日央行存单到期分别为周四40.50亿以及周五5,559.35亿台币。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为33亿台币，累计超额准备为负15亿，加计前期1%的超额准备为1,295亿台币。

**票券商将下调公司债RP利率**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持于低档。但因市场资金持续宽松，特别是投信端申购款增加，加大找券力度，部分大型票券商已向客户预告本周内将下调约两周天期的公司债利率约1个基点。

证券商RP交易人士指出，RP市场的主要资金供应者--投信及寿险数日来资金水位高涨，询券力度明显增加，尽管不乐见已在低档的利率持续下滑，但在资金去化压力下，对除续作外的新钱去化态度软化，令资金缺口不大的票券商得以顺势预告下调公司债利率。

〞投信每一家都来要券，实在太松，我们已经预告明天要下调1个基点。〞一大型票券商RP交易人士说。

另家大型票券商也表示，将于本周内视情况下调公司债RP利率，以因应浮滥的资金情势。

证券商部分暂时没有调降计划。一证券商RP交易人士称，证券商的资金来源仍仰赖投信及寿险，为维持客户关系在利率调整上脚步稍缓。

本周主要的公司债交割因子包括今日远东商银 金融债40亿台币交割、周五台塑 公司债85亿台币交割。但市场人士称公司债交割量少对市场影响轻微。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，与上日大致相同。