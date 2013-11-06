路透基点：电能实业分拆港灯上市案375亿港元贷款获超额认贷--RLPC

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，19家银行料加入电能实业的375亿港元(48亿美元)三年期贷款，贷款用于支持将香港电灯分拆上市。
这19家银行是：澳新银行(澳盛银行，ANZ)、中银香港、三菱东京日联银行、巴克莱、法国巴黎银行、中国建设银行、加拿大帝国商业银行(CIBC)、花旗集团、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、高盛、汇丰控股、瑞穗银行、华侨银行、苏格兰皇家银行、丰业银行、三井住友银行和新加坡大华银行。
据消息人士称，高盛和汇丰控股为协调行。
消息人士表示，这笔贷款获得超额认贷，认贷规模可能至少下调30%。
一如先前报导，电能实业计划透过香港电灯(HKE)分拆上市，对港灯的持股将由100%降至30-49.9%。长江基建(CKI)持有电能实业的38.9%股权，和记黄埔透过持有长江基建的76.4%股权，亦间接持有电能实业。
IFR先前报导(9月27日)，高盛及汇丰担任港灯上市案的联席保荐人。消息人士指出，港灯上市案将在第四季集资约40-50亿美元。
港灯将以商业信托形式分拆上市，称为港灯电力投资。
港灯今年上半年获利17.4亿港元，2012年获利45.4亿港元，分别占电能实业获利的37%及47%。
消息人士指出，可能参贷的银行被要求承诺30亿港元。这笔贷款的综合价码在110个基点以上。
和记黄埔港口9月签署36亿美元贷款，其中三年期部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码110基点。这笔子弹式贷款分为三部分，10亿美元一年期贷款，16亿美元三年期贷款，以及10亿美元五年期贷款。一年期及五年期利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码60基点和140基点。银行获得50基点的前端费。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。