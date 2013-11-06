中国期市：郑棉小幅收低，国内收储政策减缓美棉13连跌的冲击

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1401 51,590 0.04 268,652 黄金(au) 1312 259.70 -0.33 64,144 螺纹钢 (rb) 1405 3,642 -0.76 1,526,576 橡胶 (ru) 1405 19,425 -0.46 152,236 大商所 豆粕 (m) 1405 3,224 0.16 1,585,714 豆油 (y) 1405 7,206 -0.72 833,086 焦炭 (j) 1405 1,590 -0.31 259,192 郑商所 白糖 (sr) 1405 5,187 0.02 307,850 棉花 (cf) 1405 18,535 -0.54 51,426 中金所 沪深300(if) 1311 2,350.8 -1.42 71,441 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)