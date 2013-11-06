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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 15:47 BJT

中国期市：郑棉小幅收低，国内收储政策减缓美棉13连跌的冲击

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1401     51,590      0.04      268,652 
         黄金(au)     1312     259.70     -0.33       64,144 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,642     -0.76    1,526,576 
         橡胶 (ru)    1405     19,425     -0.46      152,236 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,224      0.16    1,585,714 
         豆油 (y)     1405      7,206     -0.72      833,086 
         焦炭 (j)     1405      1,590     -0.31      259,192 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      5,187      0.02      307,850 
         棉花 (cf)    1405     18,535     -0.54       51,426 
 中金所  沪深300(if)  1311    2,350.8     -1.42       71,441 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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