中国公开市场：今日不进行任何操作，本周净回笼50亿元

路透上海11月7日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日不进行任何操作，上周二恢复操作的逆回购重又暂停。据此计算，央行本周净回笼50亿元人民币。

继上周再度重启逆回购之后，中国央行公开市场本周二仍还延续逆回购操作，操作量较上周缩减近四成且中标利率持平，显示强化稳定资金面紧平衡的预期。

此外，中国人民银行网站周三新增“常备借贷便利（StandingLendingFacility，SLF）”栏目，正式发布今年常备借贷便利开展情况，6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)

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