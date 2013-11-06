金属期市：期铜上涨，中国三中全会召开与美就业报告发布前成交量较低

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
澳洲国民银行分析师Alexandra Knight说：“上个月大宗商品价格普遍改善，这似乎与对美联储减码购债(推迟)的预期有关。我们预计3月会开始撤出。”
“周五的非农就业数据可能会有一定的上升可能...不过目前金属价格有点缺乏方向感。”
本周五美国将公布10月非农就业报告。劳工市场持续改善是美联储开始撤回刺激措施的先决条件。
0706GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 几无变动，报每吨7,176美元；上日曾录得小涨。
上海期货交易所主力1月期铜合约 收平，报每吨51,590元人民币，稍早曾触及一周低点。
市场的关注点是周五的中国贸易数据，以及将于11月9-12日召开的中共十八届三中全会。
交易员表示，如果11月一大单空仓被迫回补的话，那么铜价短期内或寻获支撑。现货铜目前升至较11月合约升水5美元的水平，10月中旬时则为贴水12美元。
路透基于LME计算的数据显示，11月可以对冲的空仓最多达145,000-220,000吨，这些都未在LME仓储系统。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋; 审校 张若琪)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。