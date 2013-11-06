金属期市：期铜上涨，中国三中全会召开与美就业报告发布前成交量较低

澳洲国民银行分析师Alexandra Knight说：“上个月大宗商品价格普遍改善，这似乎与对美联储减码购债(推迟)的预期有关。我们预计3月会开始撤出。”

“周五的非农就业数据可能会有一定的上升可能...不过目前金属价格有点缺乏方向感。”

本周五美国将公布10月非农就业报告。劳工市场持续改善是美联储开始撤回刺激措施的先决条件。

0706GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 几无变动，报每吨7,176美元；上日曾录得小涨。

上海期货交易所主力1月期铜合约 收平，报每吨51,590元人民币，稍早曾触及一周低点。

市场的关注点是周五的中国贸易数据，以及将于11月9-12日召开的中共十八届三中全会。

交易员表示，如果11月一大单空仓被迫回补的话，那么铜价短期内或寻获支撑。现货铜目前升至较11月合约升水5美元的水平，10月中旬时则为贴水12美元。

路透基于LME计算的数据显示，11月可以对冲的空仓最多达145,000-220,000吨，这些都未在LME仓储系统。(完)

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