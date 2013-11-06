全球金市：金价持平中止七日跌势，受美联储缩减刺激措施疑虑影响

美联储削减每月850亿美元购债规模的时间，一直是今年推动金价的主要因素。

近期好坏不一的经济数据给美联储采取动作的确切时间罩上疑云，市场揣测美联储在年底前是否会采取行动。

香港Wing Fung Financial Group调研主管Mark To称，“整体的情况是经济复苏稳定，但少了一些动力。”

“投资者当前谨慎，所以我想金价将朝1,300美元移动，且在该水准上下整固。”其还补充称，因失业率仍在高位，不太会在短期削减刺激力度。

0728GMT，现货金 近持平，报每盎司1,311.59美元。

美国期金 本周成交量一直低迷，因市场静待美国周五公布的非农就业数据。

---------------------0728GMT-----------------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1311.59 0.60 +0.05 -21.67

现货银 21.67 0.02 +0.09 -28.43

现货铂金 1451.00 3.26 +0.23 -5.47

现货钯金 749.98 3.51 +0.47 8.38

COMEX期金 1311.70 3.60 +0.28 -21.73 12943

COMEX期银 21.70 0.06 +0.30 -28.40 3941

汇率

欧元/美元 1.3495

美元/日圆 98.62

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金