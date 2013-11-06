全球金市：金价持平中止七日跌势，受美联储缩减刺激措施疑虑影响

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
美联储削减每月850亿美元购债规模的时间，一直是今年推动金价的主要因素。
近期好坏不一的经济数据给美联储采取动作的确切时间罩上疑云，市场揣测美联储在年底前是否会采取行动。
香港Wing Fung Financial Group调研主管Mark To称，“整体的情况是经济复苏稳定，但少了一些动力。”
“投资者当前谨慎，所以我想金价将朝1,300美元移动，且在该水准上下整固。”其还补充称，因失业率仍在高位，不太会在短期削减刺激力度。
0728GMT，现货金 近持平，报每盎司1,311.59美元。
美国期金 本周成交量一直低迷，因市场静待美国周五公布的非农就业数据。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1311.59 0.60 +0.05 -21.67
现货银 21.67 0.02 +0.09 -28.43
现货铂金 1451.00 3.26 +0.23 -5.47
现货钯金 749.98 3.51 +0.47 8.38
COMEX期金 1311.70 3.60 +0.28 -21.73 12943
COMEX期银 21.70 0.06 +0.30 -28.40 3941
汇率
欧元/美元 1.3495
美元/日圆 98.62
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 王翔琼/)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。