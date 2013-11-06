亚洲橡胶：股价下滑拖累TOCOM期胶收低，但油价上涨提供支撑

“股价下跌打压TOCOM价格，不过油价走强支撑期胶合约，助其收在重要支撑水准255日圆之上，”一名驻曼谷的交易员表示。

周三布兰特原油期货升向每桶106美元，亚洲投资者对美国油品库存下滑作出反应。美国油品库存下滑激发美国需求改善的希望，并帮助原油从隔夜的急跌中反弹。