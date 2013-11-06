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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 16:02 BJT

亚洲橡胶：股价下滑拖累TOCOM期胶收低，但油价上涨提供支撑

“股价下跌打压TOCOM价格，不过油价走强支撑期胶合约，助其收在重要支撑水准255日圆之上，”一名驻曼谷的交易员表示。

周三布兰特原油期货升向每桶106美元，亚洲投资者对美国油品库存下滑作出反应。美国油品库存下滑激发美国需求改善的希望，并帮助原油从隔夜的急跌中反弹。

上海期交所主力1月期胶合约 跌125元人民币，收报每吨18,965元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤226.0美分，跌1.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼/张明钧; 审校 艾茂林/田建华)
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