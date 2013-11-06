路透基点：蒙牛集团签署8,000万美元三年期境内贷款--RLPC

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，蒙牛集团今日签署8,000万美元三年期境内定期贷款。
包括唯一牵头行兼簿记行Westpac Banking Corp在内的六家银行参贷，交易获得程度很高的超额认贷。
Westpac承贷1,500万美元。国泰世华银行上海分行和马来亚银行北京分行以牵头行头衔参与，各自承贷1,500万美元。台湾银行上海分行、意大利西雅那银行上海分行和中国信托商业银行上海分行以安排行头衔参与，分别承贷1,500万美元，1,000万美元和1,000万美元。
金杜律师事务所为贷款方的法律顾问。
一如先前报导，该笔贷款的综合收益为250-270个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码245个基点。
该贷款有一年半宽免期，之后为分半年等额偿还，平均期限为2.25年。
筹得资金将用于资本支出和运营资本。
目前中粮集团持有蒙牛19%的股权。
6月，汇丰控股和渣打银行为蒙牛集团旗下香港上市公司蒙牛乳业114亿港元收购雅士利国际控股公司提供过桥融资。(完)
(编译 杜明霞；审校 王冠中)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。