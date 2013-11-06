路透基点：蒙牛集团签署8,000万美元三年期境内贷款--RLPC

路透香港11月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，蒙牛集团今日签署8,000万美元三年期境内定期贷款。

包括唯一牵头行兼簿记行Westpac Banking Corp在内的六家银行参贷，交易获得程度很高的超额认贷。

Westpac承贷1,500万美元。国泰世华银行上海分行和马来亚银行北京分行以牵头行头衔参与，各自承贷1,500万美元。台湾银行上海分行、意大利西雅那银行上海分行和中国信托商业银行上海分行以安排行头衔参与，分别承贷1,500万美元，1,000万美元和1,000万美元。

金杜律师事务所为贷款方的法律顾问。

一如先前报导，该笔贷款的综合收益为250-270个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码245个基点。

该贷款有一年半宽免期，之后为分半年等额偿还，平均期限为2.25年。

筹得资金将用于资本支出和运营资本。

目前中粮集团持有蒙牛19%的股权。

6月，汇丰控股和渣打银行为蒙牛集团旗下香港上市公司蒙牛乳业114亿港元收购雅士利国际控股公司提供过桥融资。(完)