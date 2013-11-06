《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价：（本地时间16:08时，1港元=0.78605人民币 ）
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为-1.89%，低于上交易日收盘的-1.61%。
公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.80 5.32 0.91 建设银行 4.29 5.99 0.91 中国银行 2.78 3.59 0.99 农业银行 2.53 3.70 0.87 招商银行 10.62 14.98 0.90 中信银行 3.92 4.31 1.16 交通银行 4.15 5.57 0.95 民生银行 8.90 8.77 1.29 中国人寿 13.79 20.95 0.84 中国平安 36.61 61.20 0.76 中国太保 16.95 27.30 0.79 中信证券 11.57 16.34 0.90 新华人寿 22.28 22.10 1.28 海通证券 11.30 11.52 1.25 华能国际 5.73 8.30 0.88 大唐发电 4.47 3.64 1.56 华电国际 3.24 3.53 1.17 中煤能源 5.15 4.80 1.36 中国神华 16.28 23.90 0.87 中国石油 7.91 8.67 1.16 兖州煤业 10.17 7.84 1.65 中国石化 4.72 6.44 0.93 上海石化 4.34 2.06 2.68 中海油服 25.01 22.05 1.44 仪征化纤 4.44 2.24 2.52 中国铝业 3.99 2.84 1.79 江西铜业 15.10 14.68 1.31 洛阳钼业 6.55 3.19 2.61 紫金矿业 2.46 1.79 1.75 马钢股份 1.75 2.12 1.05 鞍钢股份 3.03 4.73 0.81 重庆钢铁 2.56 1.11 2.93 海螺水泥 15.20 26.35 0.73 洛阳玻璃 5.09 1.42 4.56 北人股份 8.48 3.11 3.47 中联重科 5.54 7.10 0.99 金隅股份 5.80 5.46 1.35 中国国航 3.91 5.35 0.93 东方航空 2.80 2.73 1.30 南方航空 2.75 2.87 1.22 中国远洋 3.15 3.82 1.05 中海集运 2.47 1.99 1.58 中集集团 12.50 14.02 1.13 中海发展 4.21 4.66 1.15 宁沪高速 5.79 9.88 0.75 深高速 3.49 3.42 1.30 成渝高速 2.96 2.37 1.59 皖通高速 4.00 4.42 1.15 广深铁路 2.90 4.09 0.90 中国南车 4.92 6.61 0.95 中国交建 4.14 6.15 0.86 中国铁建 5.05 8.53 0.75 中国中铁 2.80 4.40 0.81 长城汽车 40.20 45.20 1.13 比亚迪 37.85 38.70 1.24 广汽集团 8.60 9.50 1.15 青岛啤酒 43.14 61.25 0.90 广州药业 29.26 28.40 1.31 新华制药 4.52 2.03 2.83 海信科龙 10.01 7.76 1.64 南京熊猫 7.59 3.75 2.57 晨鸣纸业 4.59 3.34 1.75 上海医药 13.37 16.24 1.05 中兴通讯 15.58 16.92 1.17 东方电气 11.35 13.08 1.10 潍柴动力 19.20 31.20 0.78 东北电气 2.45 0.91 3.43 广船国际 11.79 12.86 1.17 经纬纺机 8.23 5.06 2.07 昆明机床 4.70 1.98 3.02 一拖股份 9.41 5.89 2.03 北辰实业 2.84 1.78 2.03 创业环保 8.94 3.33 3.42 中国中冶 1.82 1.56 1.48 金风科技 8.32 7.95 1.33
附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
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路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。